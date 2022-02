Nuovo stadio, progetto avanti a rilento. “Inter e Milan valutano tre alternative a San Siro”

"Non c’è più solo San Siro negli orizzonti di Inter e Milan". Apre così l'articolo del CorSera in merito al progetto del nuovo stadio

"Non c’è più solo San Siro negli orizzonti di Inter e Milan". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al progetto del nuovo stadio per Inter e Milan. Un progetto che va a rilento tanto che le due società starebbero pensando a soluzioni alternative. I rapporti tra Inter, Milan e il Comune di Milano sono freddi "tanto che si è arrivati alla più classica delle «pause di riflessione», con Inter e Milan che hanno cominciato a guardarsi attorno per cercare alternative: sono già state individuate tre aree, fuori dal Comune di Milano, e tutte raggiungibili dalla metropolitana (o che lo saranno), Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate ", spiega poi il quotidiano.

San Siro resta ovviamente il piano A ma "di sicuro quello che fino a qualche tempo fa sembrava uno spauracchio da agitare in fase di trattativa, adesso è diventata un’idea concreta. Con contatti, sopralluoghi, approfondimenti e la scelta di nominare un superconsulente come Giuseppe Bonomi, ad (in uscita) di MilanoSesto, non casualmente", rimarca il CorSera. Le società, inoltre, si aspettavano ben altro atteggiamento anche da parte del Sindaco Sala che sostiene di aver fatto il possibile mentre Inter e Milan lo definiscono "tiepido". "I club potrebbero anche sopportare di ripartire da zero altrove, dove sarebbero accolti a braccia aperte, in un’area meno costosa, e soprattutto senza il totem San Siro da abbattere. Che a quel punto resterebbe un problema del Comune, come lo stesso Sala ha ammesso qualche giorno fa. Senza il segnale di un’accelerazione, però, è un esito che non si può escludere", chiosa il CorSera.