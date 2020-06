Sky – Tonali, Inter leggermente avanti rispetto alla Juve: il punto. Lautaro-Barcellona…

Continua la rincorsa dell’Inter su Sandro Tonali: secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono in lizza per il talento del Brescia, sul quale ci sono anche Juventus, Barcellona e PSG. Il giocatore, però, preferisce l’Italia e l’Inter, per il momento, è leggermente in vantaggio rispetto alla Juventus, ma la situazione sarà da monitorare nel corso dell’estate.

LAUTARO – Come riportato da Luca Marchetti di Sky, un altro tema caldo in casa Inter riguarda Lautaro Martinez: la voglia di Barcellona dell’attaccante argentino è tanta ma l’affare, se si farà, dovrà rispettare determinate condizioni richieste dall’Inter. Le parole di Piero Ausilio sono state molto chiare e i nerazzurri chiedono il pagamento della clausola rescissoria, o almeno una sola contropartita e un forte quantitativo cash. E il fatto che l’Inter abbia ufficializzato la cessione di Icardi, mettendo a segno un’importante plusvalenza, rappresenta un assist in favore dell’Inter che ora non ha fretta di chiudere facendo eventuali sconti al Barcellona per Lautaro.