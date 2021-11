Venezia-Inter, turnover Inzaghi. Giocano Dumfries e Correa, ecco chi riposa

La probabile formazione dell'Inter alla vigilia della sfida di campionato sul campo del Venezia, anticipo del 14° turno

Dopo il successo in Champions League sullo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, l' Inter di Simone Inzaghi si rituffa sul campionato. La squadra nerazzurra prepara la trasferta di Venezia , dove domani sera sarà impegnata nell'anticipo del 14° turno di Serie A .

Il tecnico piacentino sta pensando al turnover dopo le fatiche europee ed è pronto ad optare per alcuni cambi in vista del match contro la formazione lagunare allenata da Paolo Zanetti.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Inzaghi è intenzionato a concedere un turno di riposo agli esterni, Darmian e Perisic, e rilanciare dal 1' Dimarco e Dumfries. A centrocampo la tentazione è quella di risparmiare uno tra Brozovic e Barella (Gagliardini favorito su Vecino), mentre in attacco l'unico certo di un posto è Joaquin Correa. Col 'Tucu' ci sarà uno tra Lautaro Martinez e Dzeko, con il bosniaco in vantaggio sul 'Toro' per il posto accanto all'ex Lazio. Pronto a partire nuovamente dal 1' Hakan Calhanoglu: con l'assenza di Vidal tocca ancora al turco.