Vidal, finalmente Inter! Ritrova il mentore Conte, migliorerà tutti. Pronto per la Fiorentina

Dopo una lunga telenovela è finalmente arrivato all’Inter Arturo Vidal. Il cileno è sbarcato ieri sera a Milano, stamattina sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto per poi mettersi subito a disposizione di Conte. Esperienza, aggressività, duttilità e fame di vittoria, queste doti fanno sicuramente parte del bagaglio del cileno.

“Vidal considera Conte un mentore e condivide lo stesso curioso destino dell’allenatore e dell’a.d. Beppe Marotta: insieme hanno iniziato questo dominio feroce della Juventus, insieme sono intenzionati a buttar giù dal trono il tiranno. Se poi si aggiunge che tale Lionel Andrés Messi pensa già al giorno in cui potrà rincontrare in campo l’amico Arturo, ecco che il popolo interista è autorizzato a portare i sogni ancora più in là. Con il cileno, il centrocampo cambia forma e si eleva proprio dove era in difetto. Nella personalità e nell’energia, nella duttilità e nella presenza in zona gol, senza sottovalutare carisma e abitudine alla vittoria”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“La prima giornata da nerazzurro in pectore, oggi, sarà più intensa: alle 8 inizierà la prima parta delle visite nella sede milanese del Coni, poi per la seconda parte ci si sposterà nelle strutture dell’Humanitas. Pranzo in hotel e successiva visita della sede, prima dell’atteso autografo sul contratto. Da domani, invece, ci si allena alla Pinetina perché Vidal vuole essere in campo già sabato contro la Fiorentina. In questi giorni Conte potrebbe quindi tradurre in realtà ciò che ha pensato. Arturo è ancora un acceleratore di particelle: se al top, migliora tutto ciò che ha attorno. Sarà uno stimolo per i colleghi di reparto, a partire da Barella e Gagliardini, e offrirà una opzione tattica come assaltatore dietro le punte. Ma, soprattutto, Vidal ha già deciso gare pesanti, pesantissime. Conte l’anno scorso cercava disperatamente giocatori a cui «chiedere qualcosa in più»: uno lo ha (ri)trovato ieri”, aggiunge il quotidiano.