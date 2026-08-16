Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

Risultato clamoroso all'Olimpico: la Lazio di Rino Gattuso perde 2-0 contro il Mantova ed esce dalla Coppa Italia ai trentaduesimi di finale. Un ko a sorpresa per la formazione biancoceleste, un risultato amarissimo per il nuovo allenatore.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

E anche per il nuovo arrivato Davide Frattesi. L'ex Inter è subentrato nella ripresa sul risultato di 0-0, nello specifico al 71'. Dopo 4 minuti è arrivata la prima rete del Mantova segnata da Ruocco; in pieno recupero poi la seconda di Cajazzo. La Lazio viene così eliminata subito dalla Coppa Italia e giocherà solo in campionato per tutta la stagione, non essendo qualificata alle coppe europee.