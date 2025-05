L'attenzione in questo momento è tutta sulla finale del prossimo 31 maggio. Sabato a Monaco, l'Inter ha la chance per mettere in bacheca la quarta Champions League della sua storia, battendo in finale il PSG. Sarebbe un traguardo enorme, al primo anno nella nuova formula di questa competizione. Formula allargata a 36 squadre, che il prossimo anno prevederà la presenza addirittura di 6 squadre inglesi, condizionando in qualche modo il mega sorteggio della lunga fase iniziale con unico girone da 36 squadre.