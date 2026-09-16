Cambia tutto nel Milan. Rispetto all'ultima di campionato, in cui i rossoneri hanno pareggiato in casa della Lazio, ci sono diverse novità nella formazione di Amorim. L'allenatore portoghese ha lasciato fuori dal primo minuto Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic per la gara di stasera contro il Benfica, primo degli otto impegni del lungo girone di Europa League.

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Queste le formazioni ufficiali dell'incontro:

MILAN: Maignan, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi, Hutchinson, Cisse, Ramos.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Lenglet, Circati, Banjaqui; Aursnes, Palinha; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Duran.