Arriva la prima sconfitta dell'era Amorim dopo i due pareggi di fila contro Juventus e Lazio: è la prima volta che il Benfica vince a Milano
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Perde male il Milan di Amorim al debutto stagionale in Europa League. Il cammino europeo dei rossoneri è cominciato con un passo falso davanti al pubblico del Meazza, dove il Benfica l'ha spuntata per 2-0 al termine di un match mai in discussione. Un gol per tempo da parte degli ospiti: il vantaggio, al quarto d'ora, ha portato la firma di Lukebakio, mentre nella ripresa è stato Kaminski a siglare il raddoppio per i portoghesi di Marco Silva.
Sotto accusa sono finite le scelte di Amorim, che rispetto alla partita con la Lazio aveva deciso di lasciare in panchina contemporaneamente Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic. A quattro di questi ha chiesto poi aiuto, senza successo, a gara in corso. L'unico a non entrare neanche è stato Luka Modric, rimasto a guardare fino al triplice fischio. La gestione del croato è destinata a diventare un tema in casa rossonera. Intanto il Milan tornerà in campo domenica sera in campionato, a San Siro contro il Lecce, non solo per cancellare la delusione per i due pareggi di fila contro Juventus e Lazio, ma anche per quella relativa alla sconfitta di stasera.
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