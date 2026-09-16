Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Perde male il Milan di Amorim al debutto stagionale in Europa League. Il cammino europeo dei rossoneri è cominciato con un passo falso davanti al pubblico del Meazza, dove il Benfica l'ha spuntata per 2-0 al termine di un match mai in discussione. Un gol per tempo da parte degli ospiti: il vantaggio, al quarto d'ora, ha portato la firma di Lukebakio, mentre nella ripresa è stato Kaminski a siglare il raddoppio per i portoghesi di Marco Silva.

Getty Images

Sotto accusa sono finite le scelte di Amorim, che rispetto alla partita con la Lazio aveva deciso di lasciare in panchina contemporaneamente Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic. A quattro di questi ha chiesto poi aiuto, senza successo, a gara in corso. L'unico a non entrare neanche è stato Luka Modric, rimasto a guardare fino al triplice fischio. La gestione del croato è destinata a diventare un tema in casa rossonera. Intanto il Milan tornerà in campo domenica sera in campionato, a San Siro contro il Lecce, non solo per cancellare la delusione per i due pareggi di fila contro Juventus e Lazio, ma anche per quella relativa alla sconfitta di stasera.