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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la sconfitta del Milan in Europa League contro il Ferencvaros:

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"Dal trionfo con ovazione dei tifosi ai fischi di San Siro in 4 giorni non era facile ma il Milan di Amorim ci è riuscito. 2-0 contro il Ferencvaros che non sembra una squadra in grado di competere ad altezza Milan ma quale Milan? Quella del derby è una squadra, quella senza voglia e motivazioni oggi non è nulla, è il solito Milan. Il Milan d'Europa League non può che essere attaccato e criticato con delusione e con rabbia. Ha perso 2-0 col Ferencvaros in casa. E nel primo tempo Torriani ha fatto 5 parate una più bella dell'altra, di fatto il Milan non è esistito"

"Doppietta dell'haitiano Joseph, la memoria è andata subito al Mondiale del '74 con gol di Emmanuel Sanon a Zoff durante Italia-Haiti. C'era anche il precedente del 2013 finita 2-2, di storico non c'è niente se non la figuraccia del Milan. Questa è la squadra che 4 giorni fa vinceva con pieno merito il derby, ora a distanza di due giorni l'Inter va a Rotterdam e vince 3-0 col Feyenoord e si risolleva mentre il Milan si presenta in casa col Ferencvaros e interpreta la partita come un'amichevole del giovedì a Milanello anche da parte di Amorim.

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Terracciano fa 90' ma fa fatica ad essere considerato ad altezza Milan, De Winter commette un errore sul primo gol. Diawara l'anno scorso giocava in Serie B francese, nel derby aveva fatto il suo da terzino ma col Ferencvaros è un ridimensionamento notevole. Non c'era lo spirito del derby e sembra un po' un tradimento del Milan nei confronti dei propri tifosi, nei confronti di Cardinale e anche Amorim che si aspettava di più da questa squadra che non ha risposto"