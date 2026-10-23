Bournemouth-Milan di ieri sera ha portato in dote una mazzata per gli uomini di Amorim: di chi è la colpa? Il pensiero del giornalista

Daniele Vitiello
chivu

VIDEO / Chivu: "Ingenuità di Bastoni e lo sa benissimo anche lui. Bisogna..."

Sandro Sabatini, noto giornalista, attraverso il suo profilo Instagram ha analizzato quanto accaduto ieri nel terzo impegno di Europa League per il Milan. Queste le sue dure critiche nei confronti della squadra di Amorim:

AMORIM EUROPA LEAGUE
Getty Images

"Il Milan schiaffeggiato 3-0 dal Bournemouth ha solo un piccolo alibi che è un'accusa ancora più grave... CONTINUA A LEGGERE QUI".

sabatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti