Bournemouth-Milan di ieri sera ha portato in dote una mazzata per gli uomini di Amorim: di chi è la colpa? Il pensiero del giornalista
VIDEO / Chivu: "Ingenuità di Bastoni e lo sa benissimo anche lui. Bisogna..."
Sandro Sabatini, noto giornalista, attraverso il suo profilo Instagram ha analizzato quanto accaduto ieri nel terzo impegno di Europa League per il Milan. Queste le sue dure critiche nei confronti della squadra di Amorim:
"Il Milan schiaffeggiato 3-0 dal Bournemouth ha solo un piccolo alibi che è un'accusa ancora più grave... CONTINUA A LEGGERE QUI".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Jones: "Possiamo essere competitivi in Champions! Tifosi speciali. Ho scelto l'Inter perché..."
Mercato Inter
Inter, sprint anche sul rinnovo Calhanoglu: si cerca addirittura l'intesa entro...
Mercato Inter
Rinnovo Carlos Augusto al traguardo: aumento robusto e c'è una parola che squilla forte
Rassegna stampa
Inter, tocca a Provedel: titolare contro Fiorentina e Venezia, ma le gerarchie non cambiano
Rassegna stampa
CdS - Inter, Chivu per la Fiorentina ha già in mente una novità di formazione
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti