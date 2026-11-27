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Milutin Osmajić è una delle rivelazioni del campionato. L'attaccante del Genoa ha segnato 6 gol in 11 partite di Serie A ed è reduce dalla doppietta col Sassuolo. Ecco la sua intervista a il Secolo XIX.

Milly, l’abbiamo lasciata a Reggio Emilia mentre festeggiava sotto la pioggia con i tifosi del Genoa, in estasi per la sua doppietta. È qui solo da tre mesi ma la gente già la ama. È un Os-Magic moment?

Sì, lo è per me e il Genoa, mi sento in forma e sono contento di vedere la squadra che risale in classifica. I tifosi a fine partita mi chiamano sotto gli spalti, era già successo al Ferraris, nel nostro stadio stupendo e come faccio a non andare da loro? Anche io li amo, sono pazzeschi. Loro partono da zero, non pensano al passato, mi giudicano per quello che sto facendo al Genoa. Qui sto bene e voglio continuare a dare il massimo per farli felici».

Un punto nelle prime cinque giornate, 15 nelle ultime sette. Cosa è riuscito a trasmettervi De Rossi per svoltare in questo modo?

Lui è un ottimo allenatore ed è stato un grande calciatore, sa cosa serve a un giocatore, dal Montenegro guardavo la Roma per Vucinic: il mio ct e De Rossi erano i miei preferiti. Se sono qui è perché il Genoa è un grande club e anche perché volevo lavorare con lui. Il mister mi spinge sempre al mio limite. Siamo contenti di lavorare con lui».

De Rossi la chiama anche “Picchiatello”, dice che è un po’ pazzerello ma che in campo ci mette il cuore, proprio come lui da giocatore.

Nel calcio al giorno d’oggi devi avere un po’ di sana follia, essere aggressivo, veloce, lottare. Ma allo stesso tempo, proprio perché non puoi essere sempre più forte dell’avversario, devi usare l’intelligenza. La testa è l’aspetto più importante. Se sfidi difensori forti, devi saper trovare nuove soluzioni per andare in rete. I miei 6 gol non nascono solo da aggressività e qualità ma tanto dalla testa».

Come il primo al Sassuolo, scatto potente e tocco morbido. Qual è il suo gol rossoblù preferito sinora?

Il primo non si dimentica mai ma poi abbiamo perso contro il Como. Mi piacciono tutti i gol. Contro il Sassuolo c’era il rischio che il portiere la bloccasse, l’ho visto arrivare, è andata bene. Per segnare devi sempre inventarti qualcosa, in Serie A non hai molte palle-gol, devi sfruttarle al massimo».

I dati fisici dei suoi scatti impressionano. Mamma Milanka, ex atleta, è orgogliosa?

In famiglia quando ho un giorno libero, giochiamo a calcio con mio padre, i mie i fratelli, gli zii. Ma mia madre non gioca (ride) anche se è ancora in buona forma. Però ho una regola: quando i miei familiari mi chiamano prima di una partita non parliamo di calcio, mi chiedono come sto, cose del genere. Poi poso il telefono ed esiste solo la partita».

Getty Images

Solo Milito e Piatek avevano segnato più gol di lei nel Genoa al primo anno in A. E ora frequenta anche il ristorante preferito del Principe.

Sì, da Gigino, ci sono andato 4-5 volte. Non esco molto, al massimo qualche camminata con mia moglie e mio figlio. Un giorno ho preso un taxi, il tassista mi ha riconosciuto, ora siamo amici. E mi ha suggerito di andare da Gigino, dove vanno tanti genoani. Il pesto mi piace ma vado soprattutto per la carne buona, per me è fondamentale, la mangio tutti i giorni, mi dà energia».

Ora arrivano due sfide contro l’Inter tra campionato e Coppa Italia. Avete già sconfitto la Juve, servirà quella sana follia di cui parlavamo per provare a battere i campioni d’Italia?

Ho giocato contro tanti top club e con il Montenegro ho sfidato le nazionali più forti: devi sempre credere di poter vincere. Contro una squadra più quotata devi dare il 200%. Ripeto, sarà fondamentale l’intelligenza per battere difensori così tosti. E sappiamo che al primo errore i loro attaccanti ci puniranno».