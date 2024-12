Lazio-Inter, le probabili formazioni: tornano i titolari. Un dubbio ‘nuovo’

Stavolta tocca all'Inter chiudere il turno di campionato. I nerazzurri saranno di scena addirittura lunedì sera in casa della Lazio, approfittando di un giorno in più concesso dalla Lega Serie A su richiesta dei biancocelesti. Non solo i nerazzurri, infatti, sono reduci dall'impegno in campo internazionale: anche la squadra di Baroni è scesa in campo, giovedì contro l'Ajax in trasferta.

Inzaghi ha già detto che dovrà fare ancora a meno di Francesco Acerbi. Il difensore salterà la gara contro la sua ex squadra, con Stefan De Vrij costretto dunque agli straordinari. Come noto, sarà assente anche Benjamin Pavard, il cui rientro dovrebbe avvenire tra la trasferta di Cagliari e la semifinale di Supercoppa con l'Atalanta. Torna invece a disposizione Denzel Dumfries, pronto a prendersi una maglia da titolare dopo aver smaltito la sindrome influenzale degli ultimi giorni. Ciò non esclude del tutto la presenza in campo di Darmian, che rimane in ballottaggio ma stavolta con Bisseck per un posto nel terzetto di difesa. Per il resto la formazione è praticamente fatta.