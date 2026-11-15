Prima sconfitta in campionato per l'Inter Women, che viene rimontata nel finale dalla Juventus e cade 2-3 al Breda. Una partita dominata per larghi tratte dalle nerazzurre, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Raphino: negli ultimi minuti, però, le bianconere riaprono il match grazie a una palla inattiva e lo ribaltano nei minuti di recupero.

Decidono le reti di Chiba e Redondo al 92' e al 94': si ferma così la striscia di risultati positivi delle nerazzurre, che rimangono al secondo posto in classifica con 16 punti in sette giornate, a cinque lunghezze dalla Roma.

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Inter Women-Juventus 2-3, le parole di Sassarini

Al termine della sfida, l'allenatore dell'Inter Women David Sassarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTV:

"Ma sul finale cosa è successo? Fa parte un po' anche di quella che è la pazzia, a volte, del gioco del calcio. Non prendevi gol da circa 700 minuti nel tuo campionato e in tre minuti prendi tre gol. Esce un pallone, c'è un palo da un tiro-cross da 24-25 metri e prendi gol, nonostante tu abbia fatto una grandissima prestazione".

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La grande prestazione dell'Inter e l'amarezza per il risultato

"Oggi abbiamo fatto una grande partita. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo le ragazze. Bruciano molto gli episodi, però noi non dobbiamo farci sterzare da questa cosa che brucia, brucia tanto. Perché veramente è una cosa che in più o meno mille presenze, mille panchine nella mia carriera, non mi era mai accaduto di vedere una cosa del genere. Però non dobbiamo farci sterzare dagli episodi. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo migliorato anche tante trame di gioco, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto determinazione, abbiamo avuto attenzione contro una squadra che non è la squadra di un mese fa. E abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte".

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I prossimi impegni contro Real Madrid e Ternana

"Bisogna continuare a lavorare e crescere, far tesoro degli errori in tutte le partite, sia che siano andate bene che siano andate male, perché ci servono per crescere e migliorare. Questa è la verità. Però ribadisco: abbiamo fatto una grande partita".