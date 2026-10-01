Si avvicina il secondo appuntamento dell'Inter Women in Champions League: dopo il grande esordio con vittoria contro l'Hacken, le nerazzurre sono attese dal primo impegno in trasferta della competizione.

Giovedì 1 ottobre le ragazze di Sassarini scenderanno in campo al Franz-Horr Stadion di Vienna contro l'Austria Vienna nella gara valida per la seconda giornata della League Phase: il fischio d'inizio è in programma alle 18:45.

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Dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Austria Vienna e Inter Women, valida per la seconda giornata della League Phase della UEFA Women's Champions League 2026/27, si disputerà giovedì 1 ottobre alle 18:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK.

Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire il match tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

(Fonte: Inter.it)