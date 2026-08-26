Inter Women in campo contro il Wolfsburg per l'andata del terzo turno preliminare della UEFA Women's Champions League
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Tutto pronto al Wolfsburg Stadion per la gara tra Wolfsburg e Inter Women: le due squadre scenderanno in campo alle ore 18:00 nella gara di andata del terzo turno preliminare della UEFA Women's Champions League, doppio confronto valido per l'accesso alla League Phase della massima competizione europea.
Ecco le scelte di Lerch e Sassarini:
WOLFSBURG-INTER WOMEN | LE FORMAZIONI UFFICIALI
Wolfsburg (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde, 3 Carleer, 16 Küver, 39 Linder; 14 Vallotto, 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth, 9 Prašnikar, 28 Zicai.
A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 4 Kleinherne, 15 Arasniewicz, 17 Piljic, 18 Alber, 19 Bussy, 20 Landenberger, 23 Bogaert, 24 Wedemeyer, 38 Kerim-Lindland.
Allenatore: Stephan Lerch
Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 22 Schough, 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan; 26 Raphino, 9 Polli.
A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robboni, 6 Santi, 7 Bugeja, 17 Payne, 19 Paz, 20 Detruyer, 24 Milinković, 29 Giudici, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Allenatore: David Sassarini
Arbitro: Demetrescu Assistenti: Baranowska - Pozdejeva IV Ufficiale: Terteleac
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