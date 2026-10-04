Alle 18 scende in campo l'Inter Women. Le nerazzurre, che hanno vinto all'esordio contro la Fiorentina, se la vedranno con il Como

Matteo Pifferi
VIDEO FCIN1908 Inter Women, Bugeja (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"

Alle 18 scende in campo l'Inter Women. Le nerazzurre, che hanno vinto all'esordio contro la Fiorentina, se la vedranno con il Como nella seconda giornata di Serie A Femminile.

Ecco le formazioni ufficiali del match

Como Women (3-5-2): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 77 Borbye, 17 Vigliucci, 20 Simonetti, 13 Nesbeth, 6 Bergersen; 12 A. Nielsen, 9 Bernardi.

A disposizione: 30 Ruma, 32 Babb, 4 Saga, 8 Hubaut, 10 Chidiac, 11 Bersiha, 16 Moretti, 19 Serra, 21 Viesti, 24 Bianchi, 27 Zamboni.

Allenatore: Paolo Tramezzani

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 9 Polli.

Austria Wien v FC Internazionale Milano - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD2

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 7 Bugeja, 16 Tomašević, 17 Payne, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi, 46 Bressanone.

Allenatore: David Sassarini

Arbitro: Costa

Assistenti: D'Andria - Cattaneo

IV Ufficiale: Laugelli

Operatore FVS: Chimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti