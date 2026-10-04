Alle 18 scende in campo l'Inter Women. Le nerazzurre, che hanno vinto all'esordio contro la Fiorentina, se la vedranno con il Como
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
Alle 18 scende in campo l'Inter Women. Le nerazzurre, che hanno vinto all'esordio contro la Fiorentina, se la vedranno con il Como nella seconda giornata di Serie A Femminile.
Ecco le formazioni ufficiali del matchComo Women (3-5-2): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 77 Borbye, 17 Vigliucci, 20 Simonetti, 13 Nesbeth, 6 Bergersen; 12 A. Nielsen, 9 Bernardi.
A disposizione: 30 Ruma, 32 Babb, 4 Saga, 8 Hubaut, 10 Chidiac, 11 Bersiha, 16 Moretti, 19 Serra, 21 Viesti, 24 Bianchi, 27 Zamboni.
Allenatore: Paolo Tramezzani
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 9 Polli.
A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 7 Bugeja, 16 Tomašević, 17 Payne, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi, 46 Bressanone.
Allenatore: David Sassarini
Arbitro: Costa
Assistenti: D'Andria - Cattaneo
IV Ufficiale: Laugelli
Operatore FVS: Chimento
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