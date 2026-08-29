Michela Cambiaghi è tornata all'Inter dopo aver giocato un anno alla Juventus. Di oggi l'ufficialità della notizia con i comunicati delle due società. Inter TV ha realizzato un'intervista con la giocatrice:

-Cosa significa per te tornare a vestire questi colori?

Significa molto perché ho dei bellissimi ricordi qui e ho vissuto delle emozioni molto belle negli anni passati. Quindi sono davvero contenta di essere tornata qui.

-Ritrovi un ambiente che conosci bene anche se è cambiato il gruppo...

Mi ritrovo in un ambiente che conosco bene quanto e questo penso aiutarmi a inserirmi rapidamente in un gruppo che comunque è cambiato tanto. Ma se il gruppo è cambiato conosco molto bene però alcune ragazze. Quindi il mio inserimento sarà più rapido o so che l'allenatore è cambiato quindi dovrò cercare di entrare dei meccanismi del gioco che richiede però il fattore della squadra e del gruppo potrà aiutarmi.

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-Che Cambiaghi ritorna all'Inter sia sotto l'aspetto tecnico che anche dal profilo personale?

Penso di essere cresciuta e maturata in quest'anno sia dal punto di vista mentale che di tecnico quindi troveranno una Michela punto più matura sia dentro il campo che è anche a livello personale. Non vedo l'ora di andare in campo per poterlo dimostrare.

-Che obiettivi ti poni?

Voglio vincere, voglio portare a casa il primo trofeo con la maglia dell'Inter e sono contenta di dirlo, non mi nascondo, perché ci credo e so che è un obiettivo condiviso con allenatore e società.

-Cosa significa per te la fiducia che l'Inter ti ha dato?

Ah sicuramente sono tanto contenta perché la società mi ha dimostrato veramente che che ci crede quindi questo mi dà anche una una carica in più perché so che credono in me, quindi voglio appunto ripagare sul campo con una vittoria.

(Fonte: inter.it)