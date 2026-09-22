L'Inter Women affronta l'Hacken nella prima giornata della League Phase della Champions League: le formazioni ufficiali del match
VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken
Esordio nella nuova Champions League per l'Inter Women. Le nerazzurre affrontano l'Hacken nella prima giornata della Fase Campionato.
Ecco le scelte di formazione di Sassarini e Sadiku per Inter-Hacken.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER-HACKENINTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 15 Garcia, 5 Andrés, 24 Milinković, 33 Bartoli; 17 Payne, 6 Santi, 10 Magull, 22 Schough; 36 Cambiaghi, 7 Bugeja.
A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 8 Vilhjálmsdóttir, 9 Polli, 11 Le Bihan, 18 Glionna, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici.
Allenatore: David Sassarini
HÄCKEN (4-2-3-1): 13 Falk; 24 Tindell, 20 Rybink, 3 Luik, 4 Östlund; 7 Sanvig, 5 Egbuka; 27 T. Pálmadóttir, 10 Anvegård, 15 Selerud; 9 Bodin.
A disposizione: 29 Karlsson, 6 Ogochukwu, 11 Ölvestad, 14 Karlsson, 21 Sørensen, 26 Staaf.
Allenatore: Elena Sadiku
Arbitro: Martinčić
Assistenti: Petravić - Küng
IV Ufficiale: Kumer
VAR: Jović
AVAR: Gerbel
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