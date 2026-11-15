Alle 15 c'è Inter-Juventus Women: le scelte dei due allenatori per il match valido per la settima giornata di campionato
VIDEO/ Women's Champions League, vigilia di Inter-City: l’allenamento delle nerazzurre
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Alle 15.00 l'Inter Women affronta la Juventus nel match valido per la settima giornata di campionato. Le nerazzurre sono seconde in classifica a -5 dalla Roma (a punteggio pieno ma con una partita in più) mentre la Juve è solo quinta con appena 9 punti in 6 giornate.
Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juventus Women, le scelte di Sassarini e Guerrero
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 7 Bugeja; 26 Raphino, 9 Polli.
A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 6 Santi, 10 Magull, 17 Payne, 20 Detruyer, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 43 Bressan
Allenatore: David Sassarini
JUVENTUS (3-5-2): 21 Rusek; 71 Lenzini, 8 Rosucci, 23 Salvai; 16 Noordman, 30 Hayashi, 6 Schatzer, 14 Bartel, 3 Carbonell; 19 Pavan, 20 Redondo
A disposizione: 1 De Jong, 40 Mallardi, 4 Sylla, 15 Serturini, 22 Chiba, 28 Graziani, 41 Piermarini, 46 Libran, 77 Sarriegi
Allenatore: Isaac Guerrero
Arbitro: Vailati
Assistenti: Allievi - Skura
IV Ufficiale: Comito
Operatore FVS: Cassano
© RIPRODUZIONE RISERVATA