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Cecilía Rán Rúnarsdóttir, portiere islandese dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 la sconfitta rimediata in Champions League contro il Manchester City che rischia di complicare il cammino europeo delle nerazzurre: "Ovviamente ci crediamo ancora, abbiamo altre due partite in Champions League. Ci crediamo, siamo una grande squadra, e potremo ottenere risultati contro qualunque squadra. Sappiamo che in Europa è un gioco diverso".

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In campionato non avete ancora incassato gol, in Champions League ne sono arrivati 10 nelle ultime due partite.

"Sì, è verò, è una competizione diversa, la qualità è più alta, i più piccoli errori possono portare a un gol. Non è come in Serie A, dove puoi essere più tranquillo. Qui se fai un passaggio sbagliato può arrivare un gol. Dobbiamo essere pronti e imparare. Credo che cresceremo come squadra e come calciatrici. È una buona esperienza, ma vogliamo di più".

Per concludere, in cosa dovete migliorare nelle prossime due partite di Champions League?

"Sì, è una buona domanda. Dobbiamo guardare il gioco, impararlo e concentrarci sulla prossima partita, quella di domenica. Poi ci sarà il Real Madrid la settimana prossima: è bello avere molti partite, perché è quello che vogliamo".