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Maša Tomašević, centrocmpista dell'Inter Women e grande protagonista del successo contro la Ternana con un gol e un assist, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match: "Segnare questo gol è stato molto importante, perché ha sbloccato la gara e anche perché abbiamo attraversato un momento complicato. Era importante reagire e dimostrare chi siamo veramente: possiamo competere ovunque e contro chiunque. Questa rete è stata importante anche per me, ma la cosa che conta di più è essere riuscite a vincere.

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Abbiamo giocato con grande calma, cercando giocate semplici come ci aveva chiesto l'allenatore: penso che questa sia stata la chiave della vittoria, siamo state molto compatte. Roma-Inter dopo la sosta? Noi abbiamo sempre fiducia in noi stesse, possiamo affrontare e battere chiunque: andremo a Roma a testa alta per cercare di conquistare questi tre punti".

(inter.it)