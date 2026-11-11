Dopo il 3-0 al Milan, le nerazzurre tornano in campo per un altro big match: appuntamento domenica 15 novembre alle 15 a Sesto San Giovanni
Dopo la vittoria per 0-3 nel Derby contro il Milan, l'Inter Women tornerà in campo per la 7ª giornata della Serie A femminile per un altro big match affascinante: il Derby d'Italia contro la Juventus.
La gara si disputerà allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e non come di consueto all'Arena Civica Gianni Brera: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 15:00.
Entrambe le squadre arriveranno al match dopo essere scese in campo nella quarta giornata della League Phase della UEFA Women's Champions League: l'Inter ha affrontato il Manchester City a Monza, mentre la Juventus giocherà contro l'OL Lyonnes mercoledì 11.
In campionato l'Inter si trova in seconda posizione con 16 punti, due in meno della Roma capolista a punteggio pieno. La Juventus invece è momentaneamente 5ª in classifica a quota 9.
Inter Women-Juventus gratisSarà una giornata ricca di entusiasmo al Breda, un'occasione speciale per sostenere le nerazzurre per allungare la striscia di risultati positivi: domenica 15 novembre alle 15:00 l'Inter Women affronta la Juventus nella settima giornata della Serie A femminile 2026/27 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.
Come per i match giocati all'Arena Civica Gianni Brera, l'accesso all'impianto sarà libero e gratuito.
(Fonte: Inter.it)
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