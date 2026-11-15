Prima sconfitta in campionato per l'Inter Women, che viene rimontata nel finale dalla Juventus e cade 2-3 al Breda: il resoconto del match
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
INTER-JUVE WOMEN
Prima sconfitta in campionato per l'Inter Women, che viene rimontata nel finale dalla Juventus e cade 2-3 al Breda. Una partita dominata per larghi tratte dalle nerazzurre, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Raphino: negli ultimi minuti, però, le bianconere riaprono il match grazie a una palla inattiva e lo ribaltano nei minuti di recupero.
Decidono le reti di Chiba e Redondo al 92' e al 94': si ferma così la striscia di risultati positivi delle nerazzurre, che rimangono al secondo posto in classifica con 16 punti in sette giornate, a cinque lunghezze dalla Roma. Le ragazze di Sassarini torneranno in campo mercoledì 18 novembre sul campo del Real Madrid per la quinta giornata di UEFA Women's Champions League.
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