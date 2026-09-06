Prosegue il magico inizio di stagione dell'Inter Women: le nerazzurre, dopo la storica rimonta contro il Wolfsburg e l'ingresso in UEFA Women's Champions League, completano la loro marcia a punteggio pieno nel Girone A di Serie A Women's Cup.

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All'Arena Civica le ragazze di Sassarini trovano un'altra rimonta, ribaltando 3-1 la Lazio grazie ai gol arrivati dalla mediana e al sigillo nel finale: Vilhjálmsdóttir e Tomašević, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, girano il match dopo la perla da centrocampo di Monnecchi che aveva portato in vantaggio la Lazio, mentre Raphino chiude i conti nel recupSerie A Women's Cupero. L'Inter si prende così il primo posto nel girone e conoscerà lunedì l'avversaria che affronterà in semifinale.

LA PARTITA

Un Sole cocente picchia sull'Arena Civica nella prima domenica di settembre, con Inter e Lazio in campo a giocarsi il primo posto del Girone A. Sassarini cambia qualche interprete dopo l'impresa col Wolfsburg, lanciando Cambiaghi in attacco con Bugeja, mentre la corsia di destra è composta da Garcia e Payne. L'avvio di gara è frizzante nonostante il grand caldo: Bugeja scalda le mani di Cetinja dopo 5', poi la Lazio crea una grande occasione con una ripartenza di Visentin, che si invola sulla destra ma calcia di pochissimo a lato. Idee ben chiare per le biancocelesti, che aspettano compatte e ripartono con pericolosità: al 16' arriva il vantaggio della squadra di Grassadonia con una clamorosa invenzione di Monnecchi, che guida un contropiede e decide di calciare subito dopo aver superato il cerchio di centrocampo. Un pallonetto perfetto che beffa Rúnarsdóttir e porta in vantaggio le capitoline.

La reazione dell'Inter non è immediata: le nerazzurre cercano di spingere sul lato sinistro, ma costruiscono il pareggio dalla parte opposta. Al 39', dopo una combinazione con Garcia, Payne arriva sul fondo e crossa, trovando il braccio di Masu: dal dischetto Vilhjálmsdóttir è perfetta e realizza con un destro forte e a fil di palo. Dopo aver trovato l'1-1 l'Inter si scioglie e inizia la ripresa con aggressività: le nerazzurre tengono il pallone, alzano il ritmo e al 53' ribaltano il risultato. Ancora Payne protagonista sulla destra con un cross che dà il via a un batti e ribatti in area: respinta la prima conclusione di Bugeja, perfetto il secondo tentativo di Tomašević che piazza dove Cetinja non può arrivare. Un gol che mette le ragazze di Sassarini in controllo del match: la Lazio non trova spunti per insidiare Rúnarsdóttir, i ritmi si abbassano e l'Inter gestisce il possesso. C'è tempo per l'esordio di Emma Kullberg, ci sono due occasioni per Detruyer per chiudere definitivamente il match, ma il gol della sicurezza lo realizza Raphino al quinto minuto di recupero: l'attaccante nerazzurra si fa trovare libera in area e deposita in rete il cross basso di Detruyer. Al fischio finale esulta ancora l'Inter di Sassarini, che vola in semifinale di Serie A Women's Cup.

INTER WOMEN-LAZIO 3-1 | IL TABELLINO

Reti: 16' Monnecchi (L), 40' rig. Vilhjálmsdóttir (I), 53' Tomašević (I), 96' Raphino (I)

Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 15 Garcia, 4 Van Diemen (6 Santi 64'), 5 Andrés (2 Kullberg 46'), 22 Schough; 17 Payne (29 Giudici 64'), 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir (20 Detruyer 60'), 14 Robustellini; 36 Cambiaghi (26 Raphino 82'), 7 Bugeja. A disposizione: 12 Forcinella, 34 Ferrario, 9 Polli, 18 Glionna, 33 Bartoli, 34 Ferraro. Allenatore: David Sassarini

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Lazio (4-4-2): 1 Cetinja; 22 Zannini, 7 Connolly, 6 Masu (21 Foerdos 83'), 14 Zanoli; 27 Monnecchi, 16 Castiello (8 Martin Queralt 64'), 5 Roddar (15 Le Mouel 53'), 11 Portales (25 Goldoni 53'); 99 Visentin, 92 Ngueleu (9 Camacho 53'). A disposizione: 91 Gregori, 17 Longobardi, 30 Mancini, 32 Frenquellucci, 91 Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Ammonite: 80' Goldoni Nota: al 58' cartellino rosso per Grassadonia

Recuperi: 2', 5' Arbitro: Gandino Assistenti: Eltantaway-Nechita IV Ufficiale: Scalvi