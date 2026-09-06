VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...

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Un unico neo nell’Inter che ieri ha rimontato e vinto 3-2 contro il Napoli di Massimiliano Allegri (qui le pagelle del direttore Daniele Mari). Ne ha parlato così Stefano De Grandis a Sky Sport:

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[…] “Con un solo neo: esiste ancora una bella differenza tra l’Inter con Calhanoglu e l’Inter senza… Intendiamoci, Zielinski sa giocare: è rapido, cerca il passaggio verticale, e tira da fuori. Ma il turco è unico. Quando entra, la gestione della manovra passa sempre attraverso i suoi piedi. Con Hakan al volante si viaggia comodi, e la palla trova i corridoi preferiti. Suo l’assist per Thuram, che poteva portare al 3-2 già prima delle battute finali.

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Quindi, se è vero che, con una rosa così profonda e strutturata, Chivu potrà scegliere via via i suoi titolari gestendone le energie, sarà bene che conservi un posto libero per Calhanoglu (magari con Zielinski mezzala) ogni volta che la sfida sarà complicata. Meglio individuare bene quali debbano essere le occasioni in cui concedergli il riposo", ha spiegato.