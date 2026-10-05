Dopo il secondo successo consecutivo in Serie A, arriva la sosta: quattro interiste con l’Italia, impegni internazionali per altre undici giocatrici
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Una grande vittoria ottenuta per continuare un entusiasmante inizio di stagione: l'Inter ha conquistato tre punti in casa del Como Women con uno 0-2 maturato nella ripresa grazie alle reti di Vilhjálmsdóttir e Bugeja, che hanno firmato il secondo successo su due in campionato. Un avvio segnato anche dall'ottimo esordio in Champions League, con le nerazzurre che hanno conquistato quattro punti nelle prime due giornate della League Phase 2026/27.
Ora, però, la Serie A Women si ferma e lascia il posto agli impegni delle Nazionali. Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter.
Inter Women, le giocatrici convocateMICHELA CAMBIAGHI – BENEDETTA GLIONNA– ELISA POLLI - ELISA BARTOLI – ITALIA (4 ottobre)Qualificazioni Mondiali 2027
Bielorussia-Italia, Tbilisi, 9 ottobre 2026 ore 20:15 - Italia-Bielorussia, Firenze, 13 ottobre 2026 ore 18:15
MARIE DETRUYER - BELGIOQualificazioni Mondiali 2027
Belgio-Polonia, 9 ottobre - Polonia-Belgio, 13 ottobre
MAŠA TOMAŠEVIĆ - MONTENEGROAmichevoli
Montenegro - Bosnia and Herzegovina, 9 ottobre - Lussemburgo-Montenegro, 13 ottobre
MARIJA ANA MILINKOVIĆ - BOSNIAAmichevole
Montenegro-Bosnia, 9 ottobre
HALEY BUGEJA - MALTAAmichevoli
Malta-Lussemburgo, 9 ottobre
BRITTANY RAPHINO - HAITIAmichevoli
Haiti-Giappone, 9 ottobre - Haiti-Australia, 13 ottobre
CECILÍA RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - ISLANDAQualificazioni Mondiali 2027: Croazia-Islanda 9 ottobre - Islanda-Croazia 13 ottobre
SAMANTHA VAN DIEMEN - REPUBBLICA DOMINICANA
TONI PAYNE - NIGERIAQualificazioni Giochi olimpici Los Angeles 2028
Comoros-Nigeria, 9 ottobre - Nigeria-Comoros, 13 ottobre
RACHELE GIUDICI, ELISA CIURLEO - ITALIA U19
Amichevoli: Italia-Norvegia, 10 ottobre, Italia-Norvegia, 13 ottobre
(Fonte: Inter.It)
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