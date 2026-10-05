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Una grande vittoria ottenuta per continuare un entusiasmante inizio di stagione: l'Inter ha conquistato tre punti in casa del Como Women con uno 0-2 maturato nella ripresa grazie alle reti di Vilhjálmsdóttir e Bugeja, che hanno firmato il secondo successo su due in campionato. Un avvio segnato anche dall'ottimo esordio in Champions League, con le nerazzurre che hanno conquistato quattro punti nelle prime due giornate della League Phase 2026/27.

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Ora, però, la Serie A Women si ferma e lascia il posto agli impegni delle Nazionali. Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter.

Inter Women, le giocatrici convocate

Qualificazioni Mondiali 2027Bielorussia-Italia, Tbilisi, 9 ottobre 2026 ore 20:15 - Italia-Bielorussia, Firenze, 13 ottobre 2026 ore 18:15

MARIE DETRUYER - BELGIOQualificazioni Mondiali 2027

Belgio-Polonia, 9 ottobre - Polonia-Belgio, 13 ottobre

MAŠA TOMAŠEVIĆ - MONTENEGROAmichevoli

Montenegro - Bosnia and Herzegovina, 9 ottobre - Lussemburgo-Montenegro, 13 ottobre

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - BOSNIAAmichevole

Montenegro-Bosnia, 9 ottobre

HALEY BUGEJA - MALTAAmichevoli

Malta-Lussemburgo, 9 ottobre

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BRITTANY RAPHINO - HAITIAmichevoli

Haiti-Giappone, 9 ottobre - Haiti-Australia, 13 ottobre

CECILÍA RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - ISLANDAQualificazioni Mondiali 2027: Croazia-Islanda 9 ottobre - Islanda-Croazia 13 ottobre

SAMANTHA VAN DIEMEN - REPUBBLICA DOMINICANA

TONI PAYNE - NIGERIAQualificazioni Giochi olimpici Los Angeles 2028

Comoros-Nigeria, 9 ottobre - Nigeria-Comoros, 13 ottobre

RACHELE GIUDICI, ELISA CIURLEO - ITALIA U19

Amichevoli: Italia-Norvegia, 10 ottobre, Italia-Norvegia, 13 ottobre

(Fonte: Inter.It)