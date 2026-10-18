Terza vittoria su tre per l'Inter in campionato, con otto gol fatti e zero subiti.

Prosegue nel migliore dei modi l'avvio di stagione dell'Inter Women, che vince 3-0 contro il Parma all'Arena Civica e riprende il percorso netto in Serie A dopo la pausa per le Nazionali.

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Sassarini dopo Inter Women-Parma

David Sassarini ha commentato in questo modo la vittoria delle sue ragazze ai microfoni di Inter TV.

“La squadra è cresciuta durante la partita, non siamo partiti benissimo ma è frutto del pregresso, quando si arriva dalle nazionali bisogna ritrovare le nostre situazioni. La squadra poi si è messa a giocare e l'ha fatto con la solita pazienza e calma, creando trame offensive molto belle. La cosa importante è come riconosciamo le porzioni di campo, e il sapere cosa fare con o senza palla: le ragazze cominciano ad avere sulle gambe un percorso di diversi mesi e di conoscenza, iniziano a capire bene come comportarsi nelle diverse situazioni. Abbiamo fatto partite di grande continuità in tutti i novanta minuti: oggi era complicata perché il Parma aveva cambiato allenatore e sapevamo che sarebbe sceso in campo in un determinato modo. Non tutte le partite sono uguali, noi dobbiamo pensare a noi stessi per fare risultato volendo fare la partita con la massima intensità, perché le squadre avversarie ci affrontano sempre al 100%. La squadra arriva bene alla trasferta di Napoli, il percorso è una conseguenza del lavoro che facciamo in settimana.”