GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Riparte alla grandissima l'Inter Women dopo la pausa per le Nazionali: all'Arena Civica le nerazzurre battono 3-0 il Parma e continuano il proprio cammino a punteggio pieno in Serie A. Altra prova di qualità per le ragazze di Sassarini, che prendono in mano la partita dopo un avvio equilibrato con diverse occasioni da entrambe le parti: Bugeja, dopo aver fallito un rigore, sblocca la gara al minuto 39', poi nella ripresa sono Vilhjálmsdóttir e Cambiaghi a sigillare il match. Gol spettacolari delle nerazzurre, che affondano sulle fasce, creano gioco con combinazioni nello stretto e producono un gran numero di occasioni: avvio di stagione perfetto dell'Inter Women, che sale così a quota 9 punti in classifica con 8 gol fatti e nessuno subito. La squadra di Sassarini tornerà in campo sabato 24 ottobre in casa della Napoli Women.

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Inter Women-Parma 3-0

Pioggia incessante sull'Arena Civica per il ritorno in campo dell'Inter Women: partita che inizia subito forte, con ritmi alti nonostante il terreno di gioco pesante. Il Parma si accende subito con un tiro dal limite dell'area di Bowie che sfiora il palo, l'Inter risponde un minuto dopo in ripartenza con Glionna, che arriva a concludere dopo l'imbucata di Bugeja ma trova la risposta di Ceasar. Al 12' Milinkovic è fondamentale in chiusura su Distefano, pronta a calciare da ottima posizione, e due minuti dopo Bugeja ha sul piede sinistro un'ottima occasione, ma conclude alto. Botta e risposta nei primi quindici minuti, con un Parma molto propositivo e un'Inter che prova a colpire allargando il gioco sulle fasce, arrivando spesso a crossare con pericolosità. Al minuto 27 un traversone di Vilhjálmsdóttir trova Bugeja a centro area, l'attaccante maltese controlla e conclude sfiorando il palo. L'Inter prende campo e fiducia col passare dei minuti, e al 33' Bugeja conquista un calcio di rigore: filtrante di Raphino, Haley parte col tempo giusto e anticipa Ceasar, che la stende in uscita. Il duello dagli undici metri, però, lo vince il portiere del Parma, che indovina l'angolo e neutralizza il penalty. La sfida personale tra le due vive un nuovo capitolo sei minuti più tardi, e stavolta esulta l'attaccante nerazzurra: recupero alto di Robustellini sulla sinistra, palla per Vilhjálmsdóttir che trova la sovrapposizione di Detruyer. Cross perfetto e appoggio di Bugeja a porta vuota per il vantaggio dell'Inter. Quinto gol stagionale per la 7 nerazzurra, il secondo in campionato. A un minuto dalla fine del primo tempo, poi, l'Inter sfiora il raddoppio con la stessa combinazione, cross di Detruyer e mancino di prima di Bugeja, ma Caesar dice no con il piede.

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Il Parma, dopo aver subito il pressing nerazzurro, prova a tornare in campo con lo stesso piglio di inizio gara, rendendosi pericoloso con una conclusione da posizione defilata di Distefano, messa in angolo da Rúnarsdóttir. Il buon momento delle gialloblù, però, viene spento dal raddoppio dell'Inter, arrivato al termine di una meravigliosa azione in velocità al minuto 58': tutto di prima, con tre tocchi al limite dell'area, con la sontuosa rifinitura di Raphino che mette Vilhjálmsdóttir davanti a Caesar. La centrocampista nerazzurra arriva prima e anticipa con la punta, per poi accompagnare il pallone in rete: secondo gol in stagione contro il Parma, dopo il rigore realizzato nella prima giornata di Serie A Women's Cup. Il 2-0 mette l'Inter in controllo del match, con le nerazzurre che nei minuti successivi consolidano il possesso del pallone, alternando momenti di gestione ad altri in cui la squadra di abbassa e chiude gli spazi alle avversarie. Al 63' è Detruyer ad avere la palla del 3-0, ma il suo tiro viene respinto da Caesar. Nell'ultimo quarto d'ora Cambiaghi si vede annullato un gol arrivato dopo un meraviglioso stop a seguire, ma era partita in posizione irregolare, mentre ancora Detruyer sfiora il palo con un destro a giro. Il gol di Michela arriva al minuto 87: combinazione sulla destra tra Giudici e Kullberg, che crossa in mezzo e trova la conclusione vincente dell'attaccante nerazzurra. 3-0, terza vittoria, nove punti in classifica: inizio di campionato perfetto per l'Inter Women.

(Fonte: Inter.it)