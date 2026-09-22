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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, è raggiante in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro l'Hacken nella prima gara di Champions League della storia del club nerazzurro: "Siamo partiti bene, abbiamo sbloccato subito il risultato, abbiamo fatto 20 minuti dopo il gol un pochino più timorose, meno coraggiose nell'andare a fare giocate per avere il dominio, per fare la partita. Poi hanno visto la mia faccia e hanno capito che dovevano fare meglio... Poi da lì sono state bravissime: il finale del primo tempo e il secondo tempo sono stati di grande mturità, di grande voglia, di grande attenzione. Abbiamo concesso poco, se analizziamo gli episodi abbiamo fatto un gol, abbiamo preso due legni, loro un'espulsione, altre 2-3 situazioni. Nel computo della gara siamo stati molto, molto validi".

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Che effetto fa e quanto orgoglio prova nell'essere l'allenatore della prima vittoria in Champions League nella storia dell'Inter Women?

"Sono molto contento, quando si arriva a ottenere un risultato così importante è perchè c'è un percorso della società, di tante ragazze. Quando arrivi vicino al percorso c'è da parte mia e dello staff tanta soddisfazione per quello che stiamo facendo. Credo che siamo solo alla parte iniziale del nostro percorso, questa squadra può migliorare ancora tanto, in tanti dettagli. Sono molto contnto che questa squadra ha voglia di fare le partite, indipendentemente che sia in vantaggio o svantaggio, mette lì la palla e gioca: deve essere una prerogativa anche quando vai a giocare in Europa, contro squadre che ti pressano, che hanno coraggio, che non cambiano identità, e questa deve essere la nostra mentalità".