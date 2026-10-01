Giornata di vigilia per l'Inter Women, che si prepara a scendere in campo nella seconda giornata della Fase Campionato della UEFA Women's Champions League.

Primo impegno in trasferta per le nerazzurre, che arrivano all'appuntamento a quota tre punti dopo il successo nell'esordio contro l'Hacken: la sfida è un programma giovedì 1 ottobre alle 18:45 contro l'Austria Wien.

Il tecnico David Sassarini e Cecilía Rúnarsdóttir hanno presentato la sfida rispondendo alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Franz-Horr Stadion di Vienna: queste le parole del tecnico nerazzurro.

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"Servirà la migliore Inter possibile"

Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore David Sassarini:

“La squadra sta bene e si è allenata bene. Abbiamo poco tempo per allenarci perché giochiamo molte partite ma sono molto contento di questo, perché significa che abbiamo poco tempo da dedicare agli allenamenti rispetto alle partite, che sono più gratificanti: è una cosa che mi piace molto. Domani dovremo mettere in campo la solita determinazione, la solita voglia e il solito coraggio. Affrontiamo una squadra che aggredisce con grande forza, che viene uno contro uno per tutta la gara, che ha grande fisicità. Noi conosciamo le nostre armi e le nostre qualità, dovremo essere bravi a pulire il gioco e fare le nostre trame. Questo sarà un aspetto chiave della gara: loro hanno fatto vedere questa caratteristica nel secondo tempo contro il Chelsea, ci aspettiamo che giochino in questo modo venendo a pressare alto. L'ambiente e l'atmosfera saranno belli da affrontare. Loro hanno perso 1-0 col Chelsea ma tre giorni dopo ha vinto 2-0 cono lo Sturm Graz. Hanno grande valore, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra gara, cercheremo di venire qua e imporre il nostro gioco. Credo che in ogni partita giocata in questo avvio di stagione la squadra abbia imparato qualcosa: dobbiamo far tesoro di quello che abbiamo visto fino ad ora e cercare di limare tutti i dettagli per cercare di eliminare quanti più potenziali errori possibili all'interno di una gara. Ogni partita è un insegnamento e ogni allenamento ci dice qualcosa. Siamo pronti, stiamo lavorando per riconoscere sempre più velocemente determinate situazioni sia in fase di possesso che in fase di non possesso. La squadra è carica, ha voglia ed è difficile trovare undici giocatrici: abbiamo tante ragazze che possono giocare e questo mi gratifica, perché nelle rotazioni possiamo avere calciatrici pronte sia a livello fisico che mentale, ed è un aspetto che può fare la differenza. Tutte le partite sono importanti quando vuoi essere competitivo a tutti i livelli, ora pensiamo a fare una grande partita domani perché servirà la migliore Inter possibile.”

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"Inter Women, possiamo battere chiunque"

Queste le dichiarazioni di Cecilía Rúnarsdóttir.

“Cominciare bene la stagione è stato molto importante, siamo molto felici e orgogliosi di aver raggiunto la Champions League, era un obiettivo mio e della squadra quando sono arrivata qui qualche anno fa. Anche iniziare il campionato con una vittoria è stato molto importante, quindi siamo molto contente. Sappiamo che l'Austria Wien è una squadra forte e che tutte le partite di Champions League sono molto difficili contro avversarie di livello, ma lo siamo anche noi e se riusciamo a giocare come vogliamo possiamo provare a battere qualsiasi avversario. Sono molto felice e orgogliosa di me stessa per aver raggiunto questo livello, arrivando a giocare in Champions League. Non ho avuto una carriera facile, sono stata infortunata spesso e ho vissuto lontano da casa, quindi si sono molto contenta di essere entrata nella storia dell'Inter giocando la Champions League. Il mister ha avuto un grande impatto: da quando è arrivato, ci ha chiesto uno stile di gioco molto preciso al quale ci siamo adattate molto bene, stiamo ancora imparando. Lui è un grande allenatore e possiamo diventare molto forti con lui. Abbiamo alcune delle migliori difensori al mondo, sono molto grata di averle davanti a me. La nostra fase difensiva inizia con il pressing degli attaccanti, ma è molto importante avere una buona organizzazione difensiva, rende il mio lavoro molto più facile”.