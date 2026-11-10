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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 la sconfitta rimediata contro il Manchester City in Champions League: "La verità è che stiamo giocando contro le squadre più forti al mondo. Ci sono grandi differenze tra la partita di Lione e questa: se andiamo a vedere il valore della squadra c'è differenza, e se guardiamo gli episodi non ci sono girati benissimo. A 30 secondi dalla fine del primo tempo prendiamo gol, e potevamo anche evitare: c'è rammarico, perchè se vai nello spogliatoio con il punteggio di 1-1 c'è un approccio diverso. Sul 2-1 abbiamo avuto un'occasione grande per fare il 2-2, e moralmente avrebbe spezzato la gara. Queste giocatrici hanno grande qualità, sanno giocare nello stretto, mettono palla tra le linee e vanno al cross con facilità. Noi ancora dobbiamo imparare a crescere, ma le occasioni a favore e contro probabilmente sono sullo stesso piano".

Il gol iniziale di Bartoli è stata l'espressione del piano di gioco iniziale.

"Per la prima volta abbiamo giocato dietro a 5, nel secondo tempo siamo tornati a giocare come d'abitudine e abbiamo creato parecchie situazioni. Ripartiamo, abbiamo delle qualità, poi è chiaro che stiamo giocando contro squadre che sono di un livello superiore. C'è bisogno di un percorso, per arrivare a quel livello in un anno cercando scorciatoie sarebbe anche ingeneroso in quello che sono i valori del calcio e del lavoro. Bisogna allenarsi, ma queste partite insegnano".

Qualificazione ancora aperta?

"Sappiamo che ci mancano 3 punti per qualificarci: abbiamo due partite per poterlo fare, ci proveremo in tutti i modi, già dalla prossima contro il Real Madrid, oppure con l'Arsenal, oppure in entrambe. Di sicuro l'obiettivo è quello di provare a qualificarci".