Il tecnico della formazione femminile nerazzurra ha commentato il successo contro il Napoli

Fabio Alampi

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David Sassarini, tecnico dell'Inter WOmen, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-0 contro la Lazio: "Oggi era molto importante fare la partita e vincerla, le ragazze sono state molto brave. Da agosto abbiamo quasi sempre avuto tre partite a settimana tranne quando c'è stata la sosta per le Nazionali. Le partite le prepariamo in pochissimo tempo quindi non è facile, le ragazze sono state eccellenti. Poteva esserci qualche scoria di stanchezza, loro sono state molto veementi come intensità nei duelli, mi aspettavo questo tipo di partita.

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Siamo stati più bravi davanti, abbiamo trovato i tempi giusti e la velocità. Potevamo segnare qualche gol in più ma abbiamo anche concesso qualcosa: dobbiamo continuare ad alzare il livello nei dettagli, perché "abbiamo voluto la bicicletta" nel giocare grandi partite e ora dobbiamo pedalare visti i grandi appuntamenti che ci aspettano. Quello che volevamo a inizio anno era lavorare sui principi di costruzione di gioco ma lavorare tanto nei dettagli dentro le aree. Abbiamo lavorato tantissimo sulla difesa dell'area piccola, sulla difesa dei cross e delle transizioni negative, perché questa squadra a livello offensivo può trovare il gol con facilità".

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