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Vittoria nel derby per l'Inter Women, che continua a correre in campionato: le nerazzurre inseguono la Roma prima in classifica a soli due punti di distanza. L'Inter è ancora imbattuta in campionato, grazie a cinque vittorie e un pareggio dopo le prime sei giornate, senza neanche un gol subito: prima di tornare in campo in Serie A però le nerazzurre affronteranno il Manchester City nella sfida di Champions League in programma a Monza martedì 10 novembre alle 21:00.

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Al termine del derby vinto 0-3 hanno parlato nelle interviste post partita il tecnico nerazzurro David Sassarini e Haley Bugeja, autrice di una doppietta e arrivata a quota sei gol in campionato:

“La squadra è cresciuta nell'arco della gara e alla fine ha meritato di vincere, possiamo migliorare nella gestione di determinati momenti della partita. Questa gara rispecchia la storia delle nostre gare: nei primi 25' le avversarie avevano grande energia e c'erano pochi spazi, poi se si ha la pazienza di farle correre facendo girare il pallone allora questi spazi si creano. Abbiamo continuità di prestazione che alla lunga nel corso della partita paga. Vincere il derby è speciale, ma dobbiamo tornare subito in campo e iniziare a pensare al Manchester City. Ancora è presto per tirare conclusioni su come sarà la stagione, tante squadre possono rientrare e sbagliando anche solo un paio di partite si può tornare indietro. Noi dobbiamo stare concentrate per mantenere la nostra classifica. Juventus? Sarà una partita difficile, all'interno di una serie di partite complicate, dovremo fare del nostro meglio. Giocare tutte queste partite importanti è bello e gratificante per tutti. ”