L'Inter Women è uno spettacolo: le nerazzurre proseguono la propria marcia in Serie A vincendo nettamente il derby in casa del Milan. Dopo un primo tempo bloccato e senza grandi emozioni, a parte un'occasione clamorosa fallita da Sesay al 17', le nerazzurre giocano una ripresa da grande squadra e battono il Milan con una prestazione da grande squadra. I volti del successo sono quelli di Benedetta Glionna e Haley Bugeja: la prima si conquista il rigore che sblocca il match al 56', la seconda lo trasforma con un'esecuzione potente e precisa al centro della porta. Al 64' la partita cambia con l'espulsione del portiere rossonero Estevez, colpevole di aver toccato palla con le mani fuori dalla sua area di rigore: con il Milan in dieci l'Inter dilaga e trova il raddoppio con un destro di Glionna al 68'. Il punto esclamativo porta ancora una volta la firma di Bugeja: l'attaccante maltese è perfetta su un altro penalty assegnato per un fallo di Soffia su Polli all'81'. Bugeja segna così il suo sesto gol in sei partite di campionato: nel finale Runarsdottir chiude la porta con due belle parate su Kyvag, difendendo la sua imbattibilità in Serie A. Dopo le prime sei giornate l'Inter Women è ancora senza sconfitte e senza gol subiti: le nerazzurre, con 16 punti, continuano a inseguire la Roma prima in classifica a punteggio pieno.

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LA PARTITA

Il Milan inizia meglio il derby, provando immediatamente a rendersi pericoloso: al 5' su un cross da sinistra Grimshaw non riesce a colpire di testa da buonissima posizione. Il pallone arriva comunque a Renzotti che cerca di battere a rete, trovando l'opposizione di Robustellini che manda in angolo. La partita non si sviluppa a ritmi elevatissimi e le due squadre non creano grandi occasioni da gol, che arrivano più che altro per errori in fase di impostazione. Esattamente ciò che accade al 17', quando Sesay si impadronisce del pallone in area, ma tutta sola davanti a Runarsdottir calcia incredibilmente a lato. L'Inter prova a cambiare la partita sfruttando le progressioni di Raphino: al 30' l'attaccante scappa in campo aperto ma viene stesa da Sorelli, inizialmente espulsa, ma poi solo ammonita dopo un check FVS. Le nerazzurre giocano una partita accorta, studiando le avversarie e immaginando possibili soluzioni, senza però trovare manovre fluide per arrivare alla conclusione. Il discorso vale anche per il Milan, mai più pericoloso dopo l'occasione fallita da Sesay: si va al riposo a reti inviolate, senza grandi emozioni.

Nella ripresa l'Inter cerca fin da subito trame più veloci ed efficaci, ma il Milan chiude ogni spazio: Milinkovic prova a suonare la carica al 56' con un tiro da lontanissimo. La scintilla che cambia definitivamente il derby l'accende Benedetta Glionna, abilissima a liberarsi in area prima di essere atterrata da Grimshaw. Rigore per l'Inter, calciato con straordinaria potenza da Bugeja che sblocca la partita al 57': 0-1 per le nerazzurre che si portano in vantaggio. Sassarini cerca nuove energie per amministrare la gara, mandando in campo Polli e Bartoli: al 62' su un lancio lungo verso Raphino, Estevez esce fino al limite dell'area, toccando il pallone con le mani. Il portiere del Milan viene così espulso per la sua ingenuità: le rossonere restano in dieci e il derby va in discesa per l'Inter. Al 68' Glionna, da posizione simile a quella in cui aveva conquistato il rigore, calcia forte su un cross da sinistra, battendo la neo entrata Rainey: l'Inter si porta sullo 0-2 e chiude virtualmente la partita. Nell'ultima fase di partita entrano anche Vilhjalmsdottir e Kullberg, poi all'81' Polli viene stesa da Soffia in area. Bugeja si presenta dal dischetto e segna il suo secondo rigore di giornata prima di lasciare il campo per Payne. Tre gol e risultato in cassaforte, che però non ferma l'Inter: Raphino all'85' va vicinissima al gol con uno spunto personale di grande potenza, ma il suo tiro finisce sulla traversa. Dopo un gol annullato a Vilhjalmsdottir per fuorigioco di Polli nel finale si vede il Milan, con Runarsdottir che si supera con due interventi su Kyvag: finisce 0-3 al centro sportivo Vismara. Continua la marcia dell'Inter in campionato: un derby trionfale, che certifica l'imbattibilità della squadra di Sassarini in campionato, che dopo sei giornate continua a non aver subito neanche un gol.

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MILAN-INTER 0-3

Reti: 57' rig. Bugeja (I), 67' Glionna (I), 83' rig. Bugeja (I)

MILAN (4-3-3): 1 Estevez; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 20 Soffia, 47 Nevado; 32 Brighton (9 Fornes 66'), 8 Arrigoni (80 Kamczyk 77'), 11 Grimshaw; 18 Renzotti (7 Kyvag 77'), 17 Sesay (24 Rainey 65'), 15 Stokic.

A disposizione: 22 Tornaghi, 14 Park Soo, 21 Keijzer, 25 De Sanders, 26 Gemmi, 33 Bonanomi, 35 Taddei, 38 Vitale.

Coach: Suzanne Bakker

INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 15 Garcia, 24 Milinkovic (2 Kullberg 71'), 4 Van Diemen, 14 Robustellini (33 Bartoli 61'); 18 Glionna, 6 Santi (8 Vilhjalmsdottir 71'), 16 Tomasevic, 7 Bugeja (17 Payne 84'); 26 Raphino, 36 Cambiaghi (9 Polli 61').

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 5 Andrés, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan.

Coach: David Sassarini

Ammonite: Robustellini (I), Sorelli (M)

Espulsa: Estevez (M) al 62'

Recupero: 2' - 6'

Arbitro: Maria Marotta (sez. Sapri)

Assistenti: Pandolfo - Sbardella

IV Ufficiale: Stanzani

Operatore FVS: Brunetti