Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Inter Women, match valido per la quarta giornata di Serie A femminile: fuori Bugeja e Raphino

Matteo Pifferi
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Quarta giornata di Serie A Women e l'Inter di Sassarini se la vedrà con il Napoli di Spugna.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Inter Women:

NAPOLI WOMEN (4-2-3-1): 22 Manner; 17 Carcassi, 6 Pettenuzzo, 4 Pleidrup, 67 Giordano; 77 Sulola, 90 Langella, 23 Bellucci; 99 Mece, 11 Dompig, 8 Kozak

A disposizione: 43 Beretta, 47 Gaglione, 2 Ndaw, 5 Veletanlic, 7 Carstensen, 10 Banusic, 18 Poje Mhelic, 19 Romanelli, 26 Roviti, 31 Massombo, 44 Di Vaio

Allenatore: Alessandro Spugna

INTER (4-4-2):1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 24 Milinković, 5 Andrés, 4 Van Diemen; 17 Payne, 16 Tomaševic, 8 Vilhjálmsdóttir, 18 Glionna; 9 Polli, 36 Cambiaghi

FC Internazionale v VfL Wolfsburg - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round Second Leg

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 7 Bugeja, 14 Robustellini, 15 Garcia, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 33 Bartoli 46 Bressan

Allenatore: David Sassarini

Arbitro: Luongo

Assistenti: Galluzzo - Gervasi

IV Ufficiale: De Angelis

Operatore FVS: Scala

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