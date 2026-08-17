L'Inter Women ha vinto 2-0 contro il Newcastle in amichevole. Alle parole di Sassarini fanno eco quelle di Haley Bugeja: l'attaccante nerazzurra, schierata titolare contro il Newcastle, ha commentato così il successo della squadra e le sensazioni in vista del primo impegno stagionale.

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"Secondo me la nostra è stata una buona prestazione, abbiamo messo in campo quello che ci ha chiesto il mister. Siamo arrivate al termine della preparazione e c'è un po' di stanchezza, ma è stato bellissimo giocare in questo stadio e adesso non vediamo l'ora di iniziare la stagione.

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Contro il Parma sarà una bella sfida, loro metteranno in campo tutto quello che hanno ma noi faremo lo stesso. Ci aspetta una prova dura come abbiamo imparato l'anno scorso, non ci sono partite facili in Italia: faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di vincere."