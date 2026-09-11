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Elisa Polli, attaccante dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029: "Questo rinnovo per me è molto importante, è motivo di orgoglio e di crescita con questa squadra: spero di continuare con questi colori per ancora tanti anni. La maglia nerazzurra mi appartiene da 25 anni perché tifo questa squadra da quando ero bambina, continuerò ad indossare questi colori e a sostenerla sempre".

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"A livello di personalità mi sento cresciuta molto, e il campo è lo specchio del fuori: a livello calcistico mi sento molto migliorata come personalità e gioco. Come ho detto prima, ricevere la fiducia dell'Inter è per me motivo d'orgoglio, stare in questa squadra e aver rinnovato mi dà tanta fiducia e motivazione. Mi pongo come obiettivo la vittoria di un trofeo, che sarebbe il primo trofeo della sua storia al femminile. Forza Inter!".