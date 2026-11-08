Nata il 30 giugno 2003, Chiara Robustellini è un difensore di esperienza, forza e qualità dell'Inter Women di mister David Sassarin. È entrata nel Settore Giovanile nerazzurro all'età di 16 anni. Dall'estate 2022 è entrata a far parte della Prima Squadra, diventando un punto di riferimento della squadra femminile.

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Oggi si è raccontata al sito ufficiale del club nerazzurro in occasione del Matchday Programme dedicato a Inter-Como e a proposito dei suoi inizi ha detto: «Ho iniziato a giocare a calcio all'oratorio di Luvinate, in provincia di Varese. Il mio primo gol di sempre l'avevo segnato in una partita contro il Magister Sport Barasso. Con l'Inter invece è arrivato in una partita di campionato vinta 4-0 contro la Sampdoria, una grandissima emozione. Non so se c'è mai stato un momento in cui ho capito che sarei diventata una calciatrice, non lo capisco nemmeno ora. Ogni giorno faccio ciò che facevo fin da piccola e mi diverto, a volte ancora non realizzo che questo è diventato davvero il mio lavoro».

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«Le mie prime volte sono arrivate tutte in partite importanti: ho esordito con l'Inter contro la Juventus, mentre la prima partita da titolare l'ho giocata in un derby con il Milan vinto 4-0. La partita più importante della mia carriera però è stata quella contro la Juventus dell'anno scorso, quando ho segnato una doppietta alla fine di una stagione in cui avevo avuto delle difficoltà», ha raccontato.

A proposito dei suoi idoli ha detto: «Da piccola mi ispiravo a Marcelo, mentre tra le donne ammiro Lisa Boattin. Nella storia dell'Inter il mio giocatore preferito è sicuramente Javier Zanetti, sia perché giocava nel mio stesso ruolo, sia per il carisma e tutto ciò che rappresenta per il nostro Club».

(Fonte: inter.it)