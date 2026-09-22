L'attaccante argentina lascia la squadra nerazzurra a titolo temporaneo
VIDEO / Vigilia di Champions League: il riscaldamento della squadra nerazzurra in vista di Inter-Häcken
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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Annika Paz: l’attaccante classe 2008 si trasferisce al Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
Contestualmente Annika ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029.
(inter.it)
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