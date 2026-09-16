Focus sui movimenti di mercato in casa Inter: ecco le novità che riguardano due calciatrici nerazzurre
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Sono quattro le giovani calciatrici dell'Inter che si stanno mettendo in mostra al Mondiale U20, che si sta svolgendo in Polonia. Tre le giocatrici nerazzurre italiane convocate dal ct Nicola Matteucci e pronte ad affrontare oggi (alle 18:30) la Cina agli ottavi: Elena Belli, Martina Bressan e Lidia Consolini. A rappresentare l'Inter con la maglia dell'Argentina c'è infine Annika Paz, giocatrice arrivata a gennaio a Milano e da questa stagione aggregata in pianta stabile in prima squadra. L'attaccante è sotto i riflettori per aver segnato già 5 gol nella competizione in corso. Ci sono inoltre delle novità importanti di mercato che riguardano il suo futuro e quello di Consolini.
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Mercato agli sgoccioli: le novità in casa InterIl calciomercato femminile non ha ancora chiuso i battenti. C'è tempo per ultimare gli ultimi colpi e consolidare la crescita delle calciatrici più giovani. È il caso dell'Inter, molto attenta ai talenti e a farli crescere nei modi e nei tempi giusti. Come raccolto da FCINTER1908, nei prossimi giorni verranno definiti due passaggi in prestito che riguardano Lidia Consolini e Annika Paz. Consolini si trasferirà alla Lazio, mentre Paz andrà al Sassuolo. Si tratta di un'opportunità per entrambe di fare esperienza e giocare. Per Annika, che da attaccante fatica a trovare il giusto minutaggio in prima squadra, è un'occasione per trovare spazio. Al Sassuolo troverà Paola Fadda, anche lei protagonista nel Mondiale U20, che arriva sempre in prestito dall'Inter. Tutte giocatrici talentuose, che la società nerazzurra non ha nessuna intenzione di perdere di vista.
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