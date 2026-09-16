Sono quattro le giovani calciatrici dell'Inter che si stanno mettendo in mostra al Mondiale U20, che si sta svolgendo in Polonia. Tre le giocatrici nerazzurre italiane convocate dal ct Nicola Matteucci e pronte ad affrontare oggi (alle 18:30) la Cina agli ottavi: Elena Belli, Martina Bressan e Lidia Consolini. A rappresentare l'Inter con la maglia dell'Argentina c'è infine Annika Paz, giocatrice arrivata a gennaio a Milano e da questa stagione aggregata in pianta stabile in prima squadra. L'attaccante è sotto i riflettori per aver segnato già 5 gol nella competizione in corso. Ci sono inoltre delle novità importanti di mercato che riguardano il suo futuro e quello di Consolini.

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Mercato agli sgoccioli: le novità in casa Inter

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