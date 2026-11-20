Sette squadre nerazzurre in campo tra sabato 21 e domenica 22 novembre: l’Under 20 ospita la Juve, trasferte per Under 18, 17, 16, 15 e Under 15 femminile
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UNDER 20Sabato 21 novembre, ore 13:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Juventus - KONAMI Women and Talent Center, Milano.
UNDER 19 FEMMINILESabato 21 novembre, ore 14:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Como 1907 - "Centro Sportivo SNEF Lambrone", Erba (CO)
UNDER 18Domenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 11ª giornata: Torino-Inter - Centro Sportivo "Robaldo", Torino.
UNDER 17Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 11ª giornata: Mantova-Inter - Centro Sportivo "Nuovo Migliaretto", Mantova.
UNDER 16Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 9ª giornata: Hellas Verona-Inter - Campo Sportivo, Santa Lucia, Verona.
UNDER 15Domenica 22 novembre, ore 11:30 - Campionato, 9ª giornata: Hellas Verona-Inter - Antistadio Hellas Verona, Verona.
UNDER 15 FEMMINILEDomenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 9ª giornata: Parma-Inter - Centro Sportivo "Il Noce", Noceto (PR).
(Fonte: Inter.it)
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