La lista dei ragazzi selezionati dal ct Franceschini per i test contro Cile, Danimarca, Arabia Saudita e Ungheria
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Dopo aver ben figurato sotto età nel torneo di calcio maschile dei XX Giochi del Mediterraneo, andato in scena dal 22 al 30 agosto in Puglia, arrendendosi al Marocco per 4-1 nella finale per il 3° posto disputata allo Stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto, la Nazionale Under 18 tornerà in campo per disputare quattro test match dal 26 settembre al 5 ottobre in Croazia.
Gli Azzurrini esordiranno contro il Cile sabato 26 settembre (ore 12.30), prima di affrontare la Danimarca martedì 29 (ore 12.30), entrambe le partite si giocheranno a Samobor. La squadra, poi, si trasferirà a Nedelišće per il confronto con l’Arabia Saudita, in programma venerdì 2 ottobre (ore 16), per poi fare ritorno a Samobor in occasione dell’ultimo impegno, contro l’Ungheria, lunedì 5 ottobre (ore 10.30).
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter)**, Mattia Sonzogni (Atalanta)*;Difensori: Matteo Albini (Como)*, Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli)**, Lorenzo Dattilo (Roma)**, Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma)*, Andrea Donato (Inter)*, Edoardo Evangelista (Inter)**, Davide Gaffurini (Torino)**, Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus)*, Giacomo Strata (Roma)**, Ludovico Varali (Parma);Centrocampisti: Francesco Ballarin (Roma)**, Edoardo Biondini (Empoli), Riccardo Cassano (Como), Tito Maria Fabbri (Modena)**, Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma)*, Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta)*, Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona)*, Thomas Corigliano (Juventus)*, Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio)*, Thomas Matarrese (Inter)**, Alan Orlandi (Empoli)**, Diego Perillo (Atalanta)*, Mateo Santa Maria (Juventus)**, Achille Tigano (Como)**.
*a disposizione dal 21 al 29 settembre.
**a disposizione dal 29 settembre al 5 ottobre.
(figc.it)
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