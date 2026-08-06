Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria va in scena la seconda semifinale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo
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Dopo la sfida tra Inter e Milan a Perth, in Australia, terminata sul risultato di 1-1, nerazzurri e rossoneri si affrontano nuovamente, ma questa volta con le due formazioni Primavera.
Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria va in scena la seconda semifinale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo.
Di seguito le formazioni ufficiali:
INTER (4-3-3): Gallera; Evangelista, Pavan, Mackiewicz, Ballo; D’Agostino, La Torre, Vukoje; Maghlout, Grisoni, Sorino. A disposizione: Lleshi, Moranduzzo, Puricelli, Arntzen, Kartelo, Virtuani, Gjeci, Costante. All. Bigica.
MILAN: Catalano; Tartaglia, Cisse, Cullotta, Zaramella, Petrone, Nolli, Messaoudi, Geroli, Domnitei, Grassini. A disposizione: Doneda, Mazzeo, Martini, Anastasio, Colombo, Samb, Di Marco, Dotta, Calvani, Lupo, Agresta, Mbaye, Kurbegovic. All. Renna.
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