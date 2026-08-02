Al Garilli l'Inter Primavera ha battuto il Piacenza 1-2. In gol per l'Under20 di Bigica Virtuani e Sorino che hanno ribaltato il risultato dopo che Musacchio aveva segnato per i padroni di casa al quarto minuto del primo tempo, che militano in Serie D, al quarto minuto. Poche ore fa si era giocata un'amichevole in trasferta a Imperia ed era arrivata una sconfitta per tre a uno.

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Il tabellino

Versari; Abbondanza, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Fofana, Panaioli; Sereni, Raffini, Mustacchio. A disposizione ed entrati: Cattadori, Lucino, Ferri, Bandini, Trombetta, Olivari, Capelli, Tremolada, Bassanini, Barba, Rossi.: Franzini.

Inter Primavera: Lleshi, Ballo, Peletti, Evangeista, La Torre, Puricelli, Moranduzzo, Vukoje, Vukaj, Virtuani, Sorino. A disposizione ed entrati: Galliera, Lissi, Mackiewicz, Kartelo, D'Agostino, Maghlout, Grisoni Fasana, Gjeci. Allenatore: Bigica.

Arbitro: De Luca di Piacenza (assistenti Calzolari di Parma e Fiore di Piacenza)

In gol: 4’ pt Mustacchio, 33’ pt Virtuani, 27’ st Sorino