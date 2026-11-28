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Si è chiusa ieri la fase a gironi del Mondiale U17. Tra le ultime squadre in grado di staccare il pass per i sedicesimi di finale c'è l'Algeria che, grazie al successo contro la Repubblica Dominicana, è riuscita a passare il turno. Tra i membri della selezione africana c'è anche un calciatore dell'Inter: parliamo di Mahdi Maghlout, esterno offensivo classe 2009, arrivato a Milano a gennaio dall'Aubagne, accademia amatoriale francese.

Getty Images

Nato in Francia, a maggio ha scelto di rappresentare l'Algeria, esattamente come fece anni fa il suo idolo Riyad Mahrez (giocatore al quale viene spesso accostato). E le similitudini con l'ex campione del Manchester City potrebbero presto aumentare: secondo il portale Erem News, gli scout dei Citizens avrebbero prestato notevole attenzione a tre talenti della selezione nordafricana, e tra questi ci sarebbe proprio Maghlout (oltre a Yacine Abed del Paradou e Rayan Zidane del Bayer Leverkusen).

Arrivato all'Inter a gennaio, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028, Maghlout è stato subito inserito - da sotto età - nella formazione U18 interista, saltando la fase finale per partecipare alla Coppa d'Africa U17. In estate ha svolto la preparazione pre campionato con la Primavera di Bigica, con cui ha esordito l'8 settembre in occasione del match di Youth League contro il Real Madrid, e in questa stagione si sta dividendo tra Primavera e U18. Da ricordare la sua prestazione contro il Milan nel derby U18: doppietta e assist nel successo per 6-1 dell'Inter.