Primo derby stagionale per i nerazzurri di Bigica: orario e dove vedere la partita
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Appuntamento con il quinto memorial "Mamma e Papà Cairo", ormai una tradizione dei tornei pre campionato dedicati alla categoria Primavera. La nuova Inter di Bigica affronta questa sera alle ore 20:30, allo stadio "Moccagatta" di Alessandria, il Milan, nel primo derby stagionale. Nell'altra semifinale, in programma alla ore 18 allo stadio "Sillano" di Quattordio, si sfideranno Torino e Atalanta. Domani alle ore 18 la finale per il terzo posto, alle 20:30 quella per l'assegnazione del trofeo.
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