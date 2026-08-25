Il centrocampista classe 2006 lascerà i nerazzurri a titolo temporaneo
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Dopo Yvan Maye, destinato a vestire la maglia del Monza, un altro calciatore dell'Inter U23 si appresta a cambiare aria.
Secondo quanto appurato da Fcinter1908, il prossimo a lasciare i nerazzurri sarà Mattia Zanchetta. Il regista di centrocampo, classe 2006, si trasferirà in prestito per una stagione alla Giana Erminio, formazione militante nel girone A di Serie C.
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