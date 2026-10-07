I nerazzurri di Vecchi tornano in campo dopo la sosta per le Nazionali

Fabio Alampi
vecchi

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nona giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, ferma dal 20 settembre a causa della sosta per le Nazionali, affronta in trasferta il Savoia, sedicesimo in classifica e reduce dal pareggio a reti bianche contro il Monopoli.

FC Internazionale U23 v Calcio Foggia - Serie C
Getty Images

L'incontro, in programma sabato 10 ottobre alle ore 14.30, sarà diretto da Cristiano Ursini della sezione arbitrale di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Pascoli di Macerata e Matteo Bertelli di Prato. Domenico Mirabella di Napoli sarà il quarto uomo, Cristian Robilotta di Sala Consilina l'operatore FVS.

FC Internazionale U23 v Calcio Foggia - Serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti