VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Nona giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, ferma dal 20 settembre a causa della sosta per le Nazionali, affronta in trasferta il Savoia, sedicesimo in classifica e reduce dal pareggio a reti bianche contro il Monopoli.

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L'incontro, in programma sabato 10 ottobre alle ore 14.30, sarà diretto da Cristiano Ursini della sezione arbitrale di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Pascoli di Macerata e Matteo Bertelli di Prato. Domenico Mirabella di Napoli sarà il quarto uomo, Cristian Robilotta di Sala Consilina l'operatore FVS.