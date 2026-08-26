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L'Inter U23 ha il suo nuovo attaccante: il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Fumagalli, prelevato a titolo definitivo dal Como. Classe 2000, sarà il quarto over a disposizione di Stefano Vecchi, prendendo di fatto il posto lasciato libero in rosa da La Gumina. Per Fumagalli la chiamata dei nerazzurri è stata la classica opportunità impossibile da non cogliere, l'occasione per rilanciarsi dopo due stagioni non particolarmente fortunate in Serie B fra Cosenza, Virtus Entella e Reggiana. A questo si aggiunge la possibilità di indossare la maglia della propria squadra del cuore, una piccola chiusura del cerchio dopo aver iniziato a giocare proprio nel settore giovanile interista, nella categoria Pulcini.

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La sua non è stata la classica storia del predestinato, del talento emerso fin dalla più tenera età. Il "Puma" (soprannome nato dalla storpiatura dell'abbreviazione del suo cognome, "Fuma") è cresciuto sui campi del calcio dilettantistico, uno che ha preferito rimanere con gli amici di sempre, senza troppi grilli per la testa. Questo lo ha portato a giocare addirittura in Terza Categoria, il fondo della piramide calcistica italiana, lì dove il pallone è spesso solamente una distrazione dai problemi del lavoro o un'occasione per stare in compagnia. L'ancora di salvezza gli è stata offerta dalla Giana Erminio, che prima lo ha fatto crescere nel proprio vivaio, poi lo ha fatto esordire tra i professionisti e gli ha dato l'occasione per mettersi in luce in Serie D al Caravaggio, riportandolo in seguito alla base nel 2022, sempre tra i dilettanti.

La stagione 2022/23 ha rappresentato la svolta per Fumagalli: a inizio anno giocava poco, talmente poco da decidere di lasciare il calcio per andare a lavorare con il padre, che possiede un'azienda che fa macchinari da stiro. Serietà e concretezza: pensieri da persona matura, insomma, di certo non comuni per un 22enne. A posteriori, attendere il suo turno è stata senza dubbio la decisione migliore della sua vita. Oggi, 4 anni dopo, ne sono successe di cose: i 29 gol in una stagione e mezza con la Giana Erminio, la chiamata del Como, i campionati di Serie B, fino ad arrivare alla firma con l'Inter. No, "Puma", non è un sogno: sta succedendo davvero. Ora tocca a te.