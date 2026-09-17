VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Sale l'attesa in vista di Inter U23-Foggia, sesta giornata del girone C di Serie C. Secondo le ultime indiscrezioni, si viaggia spediti verso il sold out allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Tutto questo non solo per la grande presenza di persone con origini pugliesi e residenti nell'hinterland milanese, ma anche a causa della revoca del divieto di trasferta per i tifosi rossoneri provenienti dalla provincia foggiana.

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La sfida era stata inizialmente collocata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive tra quelle a rischio, ma alla fine si è deciso di aprire la vendita libera dei tagliandi. Per i nerazzurri sarà come giocare in trasferta, in un clima che si preannuncia infuocato.